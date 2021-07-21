الجيش الأمريكي: سلمنا جميع قواعدنا خارج كابول للأفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ⁩قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان وتقديم المشورة لقوات الجيش والأمن الأفغانية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده تراقب الموقف عن كثب في أفغانستان تحسبًا لعودة تنظيم القاعدة الإرهابي.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن جميع القواعد العسكرية الأمريكية خارج كابول سُلمت إلى وزارة الدفاع الأفغانية.



وأضاف أن "قوات الأمن الأفغانية قادرة على حماية بلادها وسنقدم الدعم اللازم لها في حالة الضرورة".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت القيادة المركزية الأمريكية النقاب عن اكتمال انسحاب القوات من أفغانستان، بنسبة 95%، من عملية المغادرة المقررة نهايتها سبتمبر/أيلول المقبل.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه " منذ قرار الرحيل عن أفغانستان، أخرجت الولايات المتحدة ما يعادل 984 شحنة من المواد من أفغانستان، وسلمت ما يقارب 17.074 قطعة من المعدات إلى وكالة "الدفاع اللوجستية" لتدميرها.

وأضافت، أن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية، مشيرة إلى أن عملية المغادرة مستمرة، وأكملت أكثر من 95% .

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه أتم سحب قرابة 90% من قواته من أفغانستان في أحدث تقرير عن جدول انسحابه من البلاد بعد حرب دامت عقدين.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير أن الحرب التي أطلقتها واشنطن على أفغانستان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2001 وبعد أسابيع على اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، تُعد الأطول التي انخرطت فيها أمريكا.

وبلغ التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان ذروته عام 2011 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مع وجود 98 ألف جندي على الأرض بحسب أرقام البنتاجون.

وتدخل تحالف من 38 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي في النزاع الأفغاني في ديسمبر/كانون الأول 2001، لكن الولايات المتحدة شاركت بالعدد الأكبر من الجنود.



وفي فبراير/شباط 2020 حين وقّعت الولايات المتحدة الاتفاق التاريخي مع طالبان الذي نص على انسحابها بالكامل من أفغانستان، قدر البنتاجون عدد الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون في البلاد بنحو 14 ألفا.

وفي 1 مايو/أيار 2021، الموعد النهائي الأساسي للانسحاب، الذي أرجئ إلى 11 سبتمبر/أيلول القادم بقرار من الرئيس جو بايدن، كان لا يزال هناك في أفغانستان 9500 جندي أجنبي بينهم 2500 أمريكي.