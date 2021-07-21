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قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية تستقبل مقاتلات إف-16

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الشارقة - اميمة ياسر - شرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، ، صورا لطائرات مقاتلة من طراز F-16 وصلت الأسبوع الماضي لقاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية .

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها باللغة العربية على تويتر، حيث قالت في تعليق على الصور: "الأسبوع الماضي وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية مقاتلات من طراز إف-16، تابعة للجناح الـ 113 للحرس الوطني الجوي- وما يعرف بـ (حراس العاصمة) واشنطن.."

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدتها أنه من "مهام هذه المقاتلات تعزيز القدرات الدفاعية للقاعدة الجوية، ودعم عمليات القيادة المركزية الأميركية".

ويذكر أن الجيش الأمريكي ينشر باستمرار صورا ومقاطع فيديو من تدريبات لقواته من قاعدة الأمير سلطان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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