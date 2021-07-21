شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: ستبقى فى وجدان كل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن ثورة 23 يوليو تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، وسوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وأبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته.

وتابع: "ومما لا شك فيه أن مسيرتكم، مسيرة عطاء متواصلة يشهدها المواطن المصري وندعو الله عز وجل أن يتحقق على أيديكم المستقبل المشرف الذي نتطلع إليه جميعاً".