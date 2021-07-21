بوتين يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الصيني شي جين بينج، في ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة هنان الصينية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أمس أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة هنان وسط الصين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ عن الكرملين قوله - في بيان صحفي - إن "الرئيس بوتين طلب من نظيره جين بينج نقل عبارات التعاطف الصادق إلى من فقدوا أقاربهم وأصدقائهم نتيجة هذه الكارثة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وذكرت وسائل الإعلام أن "السلطات أجلت 100 ألف من سكان المدينة، وأن أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ".