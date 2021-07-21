"بلومبرج": العالم يهدر ملياري طن من المواد الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أفاد تقرير جديد بأن أكثر من ملياري طن من الطعام لا يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، أي ضعف ما كان يُعتقد سابقًا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم فقد ما يقدر بنحو 5ر2 مليار طن من الطعام في المزارع أو تم إهداره من قبل تجار التجزئة أو المستهلكين على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 40% من الإنتاج، وفقا لبحث أجرته منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" ومتاجر التجزئة "تيسكو بي إل سي" في المملكة المتحدة.

وقالوا في تقرير إن الرقم أعلى من التقديرات السابقة بنحو 2ر1 مليار طن، فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول الأكثر ثراء.

ويحاول الباحثون منذ سنوات تجميع بيانات عن المدى الحقيقي للطعام المهدر، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنه مسؤول عما يصل إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.