العثور على جثة طفل في مياه ترعة الإسماعيلية ومصرع مجهول صدمه قطار بـ"أبو زعبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثر أهالي قرية أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على جثة طفل لا يتجاوز الـ14 عامًا، في مياه ترعة الإسماعيلية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف أجهزة البحث الجنائي بتحديد هويته، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة طفل بدون ملامح، غارقًا في مياه ترعة الإسماعيلية بأبوزعبل دائرة مركز الخانكة، وتكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف هوية العثور على جثة متوفى مجهول الهوية صدمه قطار بمحطة أبو زعبل، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.

في سياق آخر تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول صدمه قطار بمحطة أبو زعبل، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي للمعاينة.

وكلفت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف هوية المجني عليه والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.