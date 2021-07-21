السعودية تكشف عن الإحصائيات المتعلقة بالحجاج

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة السعودية، عن المعلومات الإحصائية لموسم حج 1442 هجرية.

وأوضحت الهيئة والوزارة، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 58518 وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد النساء 25 ألفا و702 حاجة، والرجال 32 ألفا و816 حاجا.

وأوضح البيان أن عدد الحجاج من المواطنين السعوديين بلغ أكثر من 33 ألف حاج، منهم أكثر من 16 ألفا من النساء و16 ألفا و753 من الرجال، بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

وكشف البيان أنه تم توزيع الحجاج في المشاعر وفق أربع نطاقات، تتمثل في اللون الأحمر الذي بلغ عدد الحجاج المسجلين فيه أكثر من 16 ألفا و900 حاج، والنطاق الأخضر بلغ عدد الحجاج فيه أكثر من 20 ألف حاج، والأزرق بلغ عدد الحجاج به 12 ألفا و476 حاجا، فيما بلغ عدد حجاج النطاق الأصفر أكثر من 9 آلاف حاج.

واتخذت السلطات السعودية هذا العام إجراءات تجعل أداء المناسك للحجاج ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، والذين أتموا جرعات تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، ولا يعانون من أمراض مزمنة.

كما اشترطت السلطات السعودية على كافة العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام، تلقي جرعتين من لقاح "كوفيد - 19" المعتمد في المملكة.

وتستخدم الروبوتات لتطهير المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك لتوزيع زجاجات ماء زمزم؛ للحد من الاختلاط وضمان التباعد الجسدي

بين الحجاج.