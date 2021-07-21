إقليم باكستاني يحذر من انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون ومسعفون، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات المزدحمة في مدينة كراتشي، أكبر مدن باكستان، بدأت ترفض استقبال إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تجتاح إصابات سلالة «دلتا» المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة.

ووصفت الحكومة المحلية في إقليم السند جنوبي باكستان الوضع بأنه ينذر بالخطر، حيث ثبتت الإصابة في نحو 25% من الحالات التي خضعت لفحوص الكشف عن كورونا، أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم حكومة السند معتزة وهاب: «إنه وضع خطير للغاية».

وأضافت وهاب أن سلالة «دلتا»، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند المجاورة، تمثل الآن أكثر من 90% من الإصابات الجديدة في كراتشي.

وتستعد باكستان للموجة الرابعة من وباء كورونا، وتخشى السلطات الصحية من أنها قد تكون الأسوأ حتى الآن بسبب ارتفاع معدل عدوى سلالة «دلتا».

وأصيب ما يقرب من مليون شخص في باكستان حتى الآن بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 23 ألف حالة تقريباً.