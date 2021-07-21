للمرة الرابعة.. رئيس حزب العمال البريطاني يدخل الحجر الصحي!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 6:11 مساءً

للمرة الرابعة منذ ديسمبر بعد أن ثبتت إصابة أحد أبنائه بكوفيد-19، دخل رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم ستارمر: “ثبتت إصابة أحد أبناء ستارمر بكورونا ظهر اليوم.. وتماشيا مع القواعد، ستارمر وجميع أفراد عائلته سيدخلون الحجر الصحي”.

وأكد أن “ستارمر يجري فحوصات كورونا بشكل دوري، وهو أجرى صباح اليوم اختبار كوفيد-19 وجائت نتيجته سلبية”.

هذا ويخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير ماليته ريتشي سوناك أيضا للحجر الصحي منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم الاثنين 26 يوليو الحالي، بعدما ثبت اتصالهما بمصاب بفيروس “كوفيد-19”.

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أعلن يوم السبت الماضي إصابته بعدوى كوفيد-19.