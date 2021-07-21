فرنسا تعلن: “دلتا” هي سلالة كوفيد-19 السائدة في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 6:09 مساءً

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء لمحطة “تي.إف1” إن “دلتا” هي سلالة كوفيد-19 السائدة حاليا في بلاده.

وأضاف كاستكس “نحن نشهد الموجة الرابعة” مشيرا إلى السلالة التي تم رصدها للمرة الأولى في الهند قائلا “السلالة دلتا هي الشائعة وهي أشد عدوى”.

وألزمت السلطات المتاحف ودور العرض السينمائي وحمامات السباحة بمنع دخول من لا يحملون شهادة صحية تثبت تلقيهم لقاح الوقاية من كوفيد-19 أو نتيجة فحص يثبت خلوهم من المرض وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

والشهادة الصحية كانت مطلوبة من قبل في المهرجانات التي يحضرها عدد كبير من الناس أو في الملاهي الليلية المكتظة لكن اعتبارا من بداية أغسطس ستكون مطلوبة أيضا لدخول المطاعم والحانات وركوب قطارات المسافات الطويلة والطائرات مع محاولة السلطات إبطاء انتشار المرض وتشجيع المواطنين على التطعيم.

وقال كاستكس، للمحطة التلفزيونية إن شيوع السلالة “دلتا” يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة أصبح ضرورة ولا يمكن استبعاد فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وأشار إلى أن نحو 96 بالمئة ممن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 يوم الاثنين لم يتلقوا اللقاح معبرا عن أمله في أن يصل عدد من تلقوا جرعة اللقاح الأولى بنهاية أغسطس إلى 50 مليونا من إجمالي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وحتى أمس الثلاثاء بلغ العدد 38.1 مليون فقط.