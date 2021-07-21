ولاية تكساس الأميركية تسجل أول إصابة بمتحور “لامبدا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 6:14 مساءً

تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “لامبدا” من فيروس كورونا في ولاية تكساس الاميركية وذلك بعد تفشي متحور “دلتا” الأكثر عدوى في الولاية.

وقال مستشفى “هيوستن ميثوديست”، الذي يدير ثمانية مستشفيات في شبكته إن أول حالة إصابة بـ”لامبدا” تأكدت يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يوجد لديه 185 حالة إصابة بكوفيد -19 وأغلبيتهم غير مطعمين.

وكشف أن من بين تلك الإصابات حوالي 85٪ هي إصابات بمتحور “دلتا”، مضيفا: “نشهد ارتفاعا مقلقا في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في جميع أنحاء منطقة هيوستن”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تم اكتشاف “لامبدا” لأول مرة في بيرو في ديسمبر 2020، وهو يمثل 81% من حالات الإصابة بالبلاد منذ أبريل 2021، بحسب “abc news”.