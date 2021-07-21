بسبب ازمة مالية.. راتب فيدال يدفع إنتر ميلان للتخلص منه

وانضم فيدال (34 عامًا) إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة ، بعد إصرار كبير من المدير الفني السابق أنطونيو كونتي.

وساهم فيدال في تتويج إنتر بلقب الكالتشيو، الأول بعد 11 عامًا من الغياب، لكنه لم يكن كافيًا لإقناع مسؤولي النيراتزوري بالإبقاء عليه.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن فيدال غير مرغوب في بقائه ضمن صفوف إنتر في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.

وأوضحت أن السبب الأول اقتصادي بحت، حيث يتقاضى فيدال، 6.5 مليون يورو سنويًا، في وقت يعاني فيه إنتر ميلان من أزمة مالية.

وأضافت الصحيفة، أن الموسم المقبل هو الأخير في عقد فيدال، وبالتالي إذا لم يرحل هذا الصيف، سيرحل مجانًا في صيف 2022.

