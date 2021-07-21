انت الان تتابع خبر القبض على شاب بريطاني في اسبانيا اخترق حسابات رؤساء أميركيين على تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أُوقف مواطن بريطاني في إسبانيا، اليوم الاربعاء، بناء على طلب من الولايات المتحدة، بتهمة المشاركة في اختراق حسابات 130 شخصية على موقع تويتر، خلال شهر تموز 2020.