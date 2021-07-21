انت الان تتابع خبر القبض على شاب بريطاني في اسبانيا اخترق حسابات رؤساء أميركيين على تويتر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أُوقف مواطن بريطاني في إسبانيا، اليوم الاربعاء، بناء على طلب من الولايات المتحدة، بتهمة المشاركة في اختراق حسابات 130 شخصية على موقع تويتر، خلال شهر تموز 2020.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان، "وجّه القضاء الفدرالي التهمة إلى جوزيف أوكونور (22 عاماً) لدوره في هذا الهجوم الإلكتروني، الذي تمّت ملاحقة ثلاثة أميركيين على إثره".
وأضافت، أن "الهجوم طال تحديداً حسابات الرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والأسبق باراك أوباما والمليارديرين إيلون ماسك وبيل غايتس".
وأضافت، أن "الهجوم طال تحديداً حسابات الرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والأسبق باراك أوباما والمليارديرين إيلون ماسك وبيل غايتس".