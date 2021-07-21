عمليات بغداد تكشف عن مهام المقر المتقدم في الكرخ والرصافة

وقال سليم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته الخليج 365، إن "مهام المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الرصافة وعمليات بغداد/ الكرخ هي ممارسة وسيطرة على على كل القطعات الامنية كل ضمن قاطعه"، لافتاً الى ان "المقر المتقدم في جانبي الرصافة والكرخ يرتبطان بشكل مباشر بقيادة عمليات بغداد من جميع النواحي الادرية والامنية".واضاف انه "في السابق كانت هناك قيادتان للعمليات في الكرخ والرصافة خلال تشكيل عمليات بغداد في 14 شباط 2007"، مبيناً انه "تم حل هذه القيادتين في 5/22/ 2013".

واشار سليم الى انه "تم العودة للالية السابقة لسهولة ممارسة القيادة والسيطرة"، موضحا ان "المركز المتقدم في الرصافة او الكرخ يضم كل الاجهزة الامنية العامة وترتبط به تلك الاجهزة ومن ثم ترتبط بعمليات بغداد".

واكد ان "هذا الاجراء لايتعارض مع الملف الامني الذي نستمر بتسليمه الى وزارة الداخلية".



وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر، امس الثلاثاء ، أمراً بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة.