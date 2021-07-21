كريستيانو متأرجح بين قرارين

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود أنباء تفيد بإمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو سيصل تورينو، الأحد المقبل، من أجل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، استعدادًا للموسم الجديد.



وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لم يتخذ قرارًا حاسمًا حول مستقبله حتى الآن، لكن الأقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، أو سينتقل لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويقضي رونالدو إجازته حاليًا بعد المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والخروج من ثمن النهائي أمام بلجيكا.

