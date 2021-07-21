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كريستيانو متأرجح بين قرارين

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-21 | 15:50

كريستيانو متأرجح بين قرارين

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تأرجح مصير النجم البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس، في الموسم المقبل.
ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود أنباء تفيد بإمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو سيصل تورينو، الأحد المقبل، من أجل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، استعدادًا للموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لم يتخذ قرارًا حاسمًا حول مستقبله حتى الآن، لكن الأقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، أو سينتقل لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويقضي رونالدو إجازته حاليًا بعد المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والخروج من ثمن النهائي أمام بلجيكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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