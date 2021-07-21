معلومات جديدة.. طائرة اختطاف غصن "زبون" للمخابرات التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلة جديدة ومعلومات تثبت ما تردد سابقا عن دور تركي في تهريب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، فشركة الطيران "زبون" لمخابرات أنقرة.

فقد كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الاستخبارات التركية استخدمت نفس شركة الطيران المتورطة في فضيحة هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول، خلال عملية اختطاف أحد منتقدي الحكومة من كينيا مؤخرا.

وطبقًا لمصدر أمني أوروبي، تحدث للموقع فقد نقل صلاح الدين غولن، ابن شقيق رجل الدين فتح الله غولن، الخصم اللدود للرئيس التركي، من كينيا على متن طائرة تمتلكها وتسيرها شركة طيران تسمى "بلاك إيجل/ Black Eagle Havacılık Anonim".

وأشار الموقع السويدي إلى أن "بلاك إيجل"، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة " TOA Havacılık Anonim Şirketi"، مملوكة بشكل كامل لرجل الأعمال تاركان سر، المتورط في العملية السرية لنقل غصن من اليابان إلى إسطنبول في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.





واشتبه كثيرون في أن قيادة الحكومة التركية كانت متورطة في تسهيل هروب غصن من اليابان، ويبدو أن استخدام المخابرات التركية لنفس رجل الأعمال في عملية اختطاف أحد منتقدي الحكومة من كينيا يدعم وجهة النظر القائلة بأن مالك الشركة لديه عقد مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.

وسلط المصدر الأوروبي الضوء على أن الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 600"، التي تسيرها شركة "بلاك إيجل"، قامت برحلة بتاريخ 5 مايو/أيار عام 2021 من مطار جومو كينياتا الدولي إلى مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة.

وذكر المصدر أن جولن نقل سرًا إلى تركيا على متن الطائرة تحت إشراف جواسيس أتراك.

أسلوب واحد

وأظهرت مراجعة "نورديك مونيتور" للبيانات التي قدمها الخبير الأمني أن الطائرة أقلعت من كينيا الساعة 8:30 صباحا في 5 مايو/أيار، وحطت في أنقرة الساعة 2:24 مساء نفس اليوم، وهو ما يتوافق مع الإطار الزمني لاختطاف غولن.





وأشارت البيانات أيضًا إلى أن الطائرة حطت في الأصل بمطار إيفاتو الدولي في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، ثم غادرت الساعة 4:05 صباحا يوم 5 مايو/أيار، وحطت في كينيا الساعة 7:00 صباحا.

وفي هروب غصن، استخدمت شركة الطيران نفس الأسلوب، حيث وصلت مطار كانساي الدولي في 28 ديسمبر/كانون الأول قادمة من مطار إيفاتو الدولي.

ويعتقد المصدر أن الطائرة انطلقت من مدغشقر عندما تلقت الضوء الأخضر، وأخذت الضحية المختطف من كينيا ثم نقلته إلى تركيا في عملية غير قانونية.