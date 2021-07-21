نائبة بلينكن في الصين.. هل هي تمهيد للقاء الرئيسين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزور ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، الأحد المقبل، الصين ليومين في إطار جولة آسيوية أكبر.

وبهذه الزيارة تصبح شيرمان أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ شهور.



وتجتمع مع مسؤولين صينيين بينهم وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الجانبين اضطرابا بالغا.

وكانت زيارة شيرمان متوقعة في دوائر السياسة الخارجية، ويمكن أن تسهم في تمهيد الطريق للمزيد من التواصل، ولاجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ هذا العام ربما على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "هذه المناقشات تأتي في إطار جهود أمريكية متواصلة، لإجراء تواصل صريح مع مسؤولي الصين لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية وإدارة العلاقة بطريقة مسؤولة".

وأضافت: "نائبة وزير الخارجية ستبحث مجالات لدينا بخصوصها مخاوف جدية حول تصرفات الصين، إضافة إلى مجالات تتوافق فيها مصالحنا".