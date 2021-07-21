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هدية وصورة للرئيس .. موسكو ترد على رسالة لبوتين من طفل نمساوي يبلغ 10 سنوات

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الشارقة - اميمة ياسر - قالت الخارجية الروسية، إن الفتى النمساوي ماتياس براندستاتير البالغ من العمر عشر سنوات، الذي طلب من الرئيس فلاديمير بوتين "عدم فقدان الثقة بأوروبا"، تلقى هدايا من روسيا.

وأضافت الوزارة، أن الطفل أشار في رسالته إلى أنه يوجد في أوروبا الكثير من الناس الذين ينظرون بطيبة إلى روسيا ويرغبون في شراكة وثيقة معها.

وتابعت الوزارة القول: "بطلب من ماتياس، أرسلنا له صورة للرئيس مع توقيع شخصي. بالإضافة إلى العديد من الكتب عن روسيا وموسكو، والتي ستساعده، من بين أمور أخرى، على توسيع معرفته ببلدنا وتحسين معرفته للغة الروسية".

كما شكرت وزارة الخارجية الروسية، الصبي النمساوي على الرسالة الشيقة، وأشارت إلى أن روسيا لا تزال منفتحة للحوار مع كل من يهتم بشكل متبادل بالعمل معا من أجل الصحة العامة والرفاهية والتقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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