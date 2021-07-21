شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ منتخب مصر للمينى فوتبول بالتتويج بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية المقامة بنيجيريا، بعد التفوق على منتخب ليبيا في المباراة النهائية والتأهل لكأس العالم، ويعد هذا التتويج استمرارا لسلسلة من النجاحات المتتالية للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

وتمنت التنسيقية فى بيان لها التوفيق لكافة الأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس ورفع اسم مصر عاليا والعودة بالميداليات.