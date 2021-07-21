شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال حسين زين، إن فى ذلك التاريخ تم وضع اللبنة الأساسية الأولى للريادة الإعلامية المصرية بإقامة مبنى ماسبيرو لتتمتع مصر بوسائل إعلام متطورة، وانطلق البث التليفزيونى ليقدم أعمالا رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل وقدم رسالة تنويرية تثقيفية من خلال جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي المصرى.

وأضاف زين، أن التليفزيون بدأ إرساله بقناة واحدة قدم من خلالها برامج شاملة من توعية وإرشاد لتتسع مع مرور الوقت قنواته وتتعاظم امكانياته ليقوم بدوره التوعوى التنويرى في المجتمع فالتليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصرى والعربي ، كما أسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية.

وأكد زين، أن التليفزيون المصري يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة وخبرات مهنية متميزة ويسير بخطى ثابته على طريق الإصلاح والتحديث وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل وتحسين موارده من خلال أفكار وحلول غير تقليدية لتعظيم موارده لتمكنه من مواصله دوره التنويري والتوعوى.