شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تشيد بتنامى أطوال شبكة الألياف الضوئية وزيادة مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على الدور الرئيسي الذي يلعبة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تسريع عجلة النمو المستدام، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار تقرير أعدته اللجنة إلى أنه رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات.

وفى هذا الصدد نرصد التطورات علي مستوى مؤشرات أداء نشاطات قطاع الاتصالات وخدماته:

1- تنامي أطوال شبكة الألياف الضوئية للاتصالات المضافة من 900 ألف كم عام /2018 2019 إلى 165 ألف كم عام 2019/2020، بنسبة زيادة 83 %.

2- توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1,5 مليون منزل ، منها 750 ألف منزل عام 2019/2020.

3- زيادة عدد مكاتب البريد التي تم تطويرها من 109مكتبة عام 2018/2019 إلى 172 مكتبا عام 2019/2020 بنسبة نمو58% واستفادة نحو 103مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية .

4- الانتهاء من تركيب 332 ماكينة ATM خلال العام المالى 2019/2020.

ويٌشار إلى أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتی وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة ، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر الى مجتمع رقمی ، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية : وهي التحول الرقمى، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، رعاية الإبداع الرقمي.

وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة ، وتشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي ونظم الحوكمة وتحقيق الريادة الدولية.