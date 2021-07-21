غرق طفلين أثناء الاستحمام بنهر النيل في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

لقي طفلان مصرعهما غرقًا اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أثناء استحمامهما بنهر النيل بمدينة أسوان هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بنهر النيل.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى المكان، وجرى انتشال الجثتين وتبين أنهما خالد حمادة إسماعيل 13 عامًا، ووليد على 12 عامًا وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأسر بتوعية أبنائهم من خطورة السباحة والعوم في مجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر أو المصارف والمجاري المائية كونها تهدد حياة وسلامة أبنائهم.