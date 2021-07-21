بالصور.. توافد أهالي كفر الشيخ على المتنزهات العامة في ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ،اليوم الأربعاء، وبعض الأهالي من المحافظات المجاورة، على الحدائق، والمتنزهات العامة بمدن المحافظة، رغم ارتفاع حرارة الجو، لقضاء ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت حدائق صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوانات، والأسرة والطفولة، بمدينة دسوق، والعائلات، بمدينة فوه، وحديقة مطوبس، وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعددًا من المتنزهات، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، لقضاء اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

بينما لجأ العديد من أبناء الأسر، إلى التنزه في الحدائق بالساحات العامة، وكذا اتجهت أسر أخرى للتنزه في المناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله، بمدخل مدينة كفر الشيخ، من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع في التنزه.