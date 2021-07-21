كيف تحركت أسعار البترول في أول 3 أسابيع من شهر يوليو؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل سعر برميل خام برنت إلى 70.71 دولار في حدود الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وشهدت تعاملات شهر يوليو تحركات مثيرة لأسعار البترول لتصعد فوق مستوى 77 دولارا لبرميل خام برنت وسط تقلبات، ولكن الأسعار اتخذت اتجاها هابطا خلال الأسبوع الأخير بعد الإعلان عن مد اتفاق أوبك + إلى نهاية 2022 مع رفع حصص السعودية وروسيا والإمارات من الإنتاج.

وكانت خلافات حادة نشبت بين الإمارات والسعودية بشأن اتفاق أوبك +، قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير، وذلك بسبب رغبة الإمارات في رفع حصتها من الإنتاج وهو ما شهدت الأسواق معه حالة من عدم اليقين أدت إلى تقلبات في الأسعار.

وانخفض سعر خام برميل برنت حتى الآن بنحو 4.42 دولار خلال تعاملات أول 3 أسابيع من الشهر الجاري بنسبة 5.9% مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول لخام برنت بحسب بيانات شبكة بلومبرج.