تحطم طائرة ركاب وأخرى عسكرية في الصومال

تحطمت طائرة ركاب بعد خروجها عن المدرج في أثناء هبوطها بمطار «عيل واق» في محافظة «غدو» بجنوب غربي الصومال.

وأفاد مسؤولون في إدارة منطقة «عيل واق» - وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم - بأن الطائرة كانت قادمة من العاصمة الكينية (نيروبي)، وعلى متنها 45 شخصًا، تم إجلاؤهم، ولم تحدث إصابات في الحادث.

من جهة أخرى، تحطمت طائرة مروحية تابعة للجيش الإثيوبي ضمن قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، اليوم، بمطار «حدر» في محافظة «بكول» بجنوب غربي الصومال. بينما لم تكشف «أميصوم» عن الخسائر الناجمة عن تحطم الطائرة المذكورة.