الاتحاد الدولي يمنع العداءة دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. والسبب؟

قرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى، اليوم الاربعاء، منع العداءة العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قرر منع دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد ثبوت تعاطيها المنشطات في بطولة العرب التي جرت مؤخراً وحصلت من خلالها دانا على المركز الاول الذي كسرت من خلاله الرقم القياسي العربي لإسرع إمرأة عربية".