فرنسا تفرض قوانين جديدة لزيارة المعالم السياحية

21 يوليو , 2021



يحتاج الزوار في فرنسا إلى شهادة خاصة بكوفيد لصعود برج إيفل أو زيارة المتاحف أو دور السينما اعتبارا من اليوم.

وللحصول على التصريح يجب على الأشخاص إثبات أنهم إما قد تلقوا تطعيما كاملا أو لديهم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو دليل على تعافيهم مؤخرا من العدوى.

ودخل الشرط حيز التنفيذ اليوم في المواقع الثقافية والسياحية، بعد مرسوم حكومي.

ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التسريع في تمرير تشريع يفرض شهادة كوفيد لدخول المطاعم والعديد من مجالات الحياة العامة الأخرى، إضافة إلى مطالبة جميع العاملين الصحيين بالحصول على الجرعة. وسيبدأ مجلس النواب بالبرلمان مناقشة مشروع القانون الأربعاء.