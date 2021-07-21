'اليونسكو' تحذف مدينة أوروبية من قائمة التراث العالمي

وذكرت اليونسكو على "تويتر"، بعد تصويت في الصين أجراه أعضاء لجنة التراث العالمي، إن ليفربول يجب أن تحذف من القائمة.

ويعني هذا التصويت أن تفقد ليفربول وضعها كأحد مواقع التراث العالمي الذي تتمتع به منذ عام 2004، والذي وضعها في مصافي مواقع شهيرة مثل تاج محل وسور الصين العظيم، بحسب "رويترز".