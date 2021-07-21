صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1449 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة".

وأوضحت انه "من بين الاصابات (3) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 75056

مجموع حالات الشفاء : 67465

مجموع الوفيات : 591

مجموع الحالات تحت العلاج : 7000

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4605