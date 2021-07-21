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صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس .

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1449 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة".

 

وأوضحت انه "من بين الاصابات (3) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 75056
مجموع حالات الشفاء : 67465
مجموع الوفيات : 591
مجموع الحالات تحت العلاج : 7000
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4605


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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