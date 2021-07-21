تحطم مروحية عسكرية إثيوبية جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة مروحية عسكرية إثيوبية، الأربعاء، عند هبوطها في مطار مدينة حدر بمحافظة بكول جنوبي الصومال، دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في الصومال أن الطائرة كانت تحمل معدات لقوات إثيوبية متواجدة في المنطقة العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، المعروفة اختصارا بـ"أميصوم".



وفي الأثناء، لا تعرف حتى الآن أسباب الحادث ولا عدد طاقم المروحية، كما لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل إضافية.

ولم يصدر بعد أي تعليق على الحادث سواء من بعثة "أميصوم" أو من إدارة سلطات الطيران في الصومال.

ويأتي هذا الحادث، بعد ساعات من انحراف طائرة كينية تقل 45 شخصا عن مدرج مطار عيل واق في محافظة غدو جنوبي الصومال، دون تسجيل إصابات.