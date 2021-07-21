بومبيو ينتقد سياسات بايدن تجاه إيران.. "خطيرة على إسرائيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إيران.

واصفًا المحادثات مع طهران بـ"الخطيرة على إسرائيل".

جاء ذلك خلال حوار مع رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانييل، عبر البودكاست الخاص بها الذي تقدمه تحت عنوان "ريل أمريكا".



وقال بومبيو: "فكر فقط في أول مائة يوم وأكثر. هناك مجموعة من الإرهابيين في اليمن.. يسمون الحوثيين، إنهم رجال قبائل. إنهم وكلاء لإيران. إنهم إرهابيون بوضوح، والإدارة تقول لا، نحن سنلغي تصنيفهم. سنقول إنهم ليسوا إرهابيين"، بحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف: "إنهم يطلقون الصواريخ على المملكة العربية السعودية. الأمريكيون يسافرون إلى الرياض وجدة، وكل مكان. سيكون هناك قتيل أمريكي".

وحذر بومبيو من أن القرارات في الشرق الأوسط "ستؤثر علينا هنا في الداخل أيضًا".

والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيواصل متابعة المحادثات النووية الإيراني و"المسار الدبلوماسي".

جاء ذلك خلال إدانة البيت الأبيض لمؤامرة طهران "الخطيرة والدنيئة" لاختطاف مواطنة أمريكية على أرض الولايات المتحدة.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، الأسبوع الماضي عن إدانتهم لمؤامرة إيران لاختطاف مواطنة أمريكية على أرض أمريكية، مشددة على أنهم سيدافعون بقوة عن المواطنين الأمريكية ومصالح البلاد.

وأشارت إلى أن هذا يتضمن إجراءات تتعلق بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس للدفاع عن القوات الأمريكية بالمنطقة من جماعات المليشيات المدعومة إيرانيا.

وأوضحت أنها تتضمن أيضًا الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الإدارة لكبح البرنامج النووي الإيراني، واصفة إياه بأحد أهم الإجراءات وأكثرها إلحاحا.

وأصبحت إيران أكثر عدائية خلال السنوات الأخيرة في اعتقال صحفيي المعارضة والمعارضين بالخارج وسط توترات بشأن الاتفاق النووي الممزق.