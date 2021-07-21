نصائح هامة قبل شراء أجهزة اللاب توب.. إليك نتيجة اختبار 14 موديلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية إنه يتعين على المستخدم التفكير جيدا في أغراض استعمال جهاز اللاب توب قبل الشراء.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه إذا اضطر المستخدم إلى حمل اللاب توب معه يوميا إلى العمل، ففي هذه الحالة يتعين عليه اختيار جهاز خفيف الوزن.



وإذا كان المستخدم كثير التنقل، فيمكنه استعمال أجهزة اللاب توب القابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كحاسوب لوحي عند الرغبة في تصفح الويب أو مشاهدة الأفلام.

وقد قامت المجلة الألمانية باختبار 14 موديلا من أجهزة اللاب توب المتوافرة في الأسواق بشاشة قياس 13 إلى 17 بوصة من حيث جودة الصورة وسرعة العمل وسهولة الاستخدام أثناء التنقل وجودة منافذ التوصيل ومدى توافرها.

وتضم هذه الموديلات أجهزة لاب توب تقليدية وأجهزة ألترابوك نحيفة وأجهزة لاب توب قابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كحواسيب لوحية بفضل الشاشة اللمسية القابلة للدوران.

أجهزة اللاب توب القابلة للتحويل

وبشكل عام تصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية اثنان من أجهزة اللاب توب القابلة للتحويل؛ حيث جاء في المركز الأول جهاز لينوفو Yoga 6 بسرعته العالية وفترة تشغيل البطارية الطويلة وجودة الشاشة والوزن الإجمالي الخفيف، إلى جانب بعض المزايا الإضافية مثل الكسوة القماشية من الجينز باللون الأزرق.

وكان المركز الثاني من نصيب جهاز آيسر Spin 3، والذي يمكن استعماله بواسطة قلم إدخال البيانات بشكل افتراضي، بالإضافة إلى جودة الصورة، والتي حازت على تقييم جيد.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الشركات العالمية توفر النفقات في الشاشات قياس 14 بوصة بأجهزة اللاب توب بشكل خاص، حتى إذا كان الجسم الخارجي للجهاز يبدو بجودة فائقة؛ حيث ظهرت اختلافات كبيرة بين الموديلات في هذا الجانب.

وتصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية جهاز آسوس UX325 المزود بشاشة OLED قياس 13.4 بوصة بوزن لا يتعدى 1.2 كجم، وتمتاز هذه الشاشة بألوان فائقة وتباين عالٍ.