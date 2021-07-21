شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": ميناء 6 أكتوبر الجاف له دور كبير هام ويساعد على زيادة التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن قطاع النقل من أولى القطاعات التى استطاعت فى موازنة العام الماضي اجتياز كل التوقعات فى تحقيق نسبة نمو وصلت نحو 3.8% ما تؤكده حجم المشروعات التى تم تنفيذها بشكل متوازى فى كافة قطاعات النقل مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى.

وقالت اللجنة في تقرير لها، إن النمو والازدهار اللذان تحققا فى هذا القطاع امتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يخص الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة باعتمادها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة فى مصر وفى مقدمتها ميناء السادس من اكتوبر الجاف، فإنها تضطلع بدور كبير وهام فى عملية النقل متعدد الوسائط وتساهم فى التخفيف من الإجراءات بالموانئ البحرية مما يساعد على زيادة تنافسيتها إقليميا.

وشددت اللجنة على أهمية المتابعة المستمرة لعملية إنشاء ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي سيتم إنشائه بالمشاركة مع القطاع الخاص وفق نظامP.P.P، كذلك ضرورة العمل على التطوير الدائم والمستمر لكافة الموانئ البرية على الحدود المصرية وتخصيص أماكن مجاورة لهذه الموانئ وإنشاء مناطق لوجستية تابعة لها لزيادة حجم تعاملاتها وإيراداتها.