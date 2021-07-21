شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد جهود الدولة فى ملف استرداد الآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن لجنة السياحة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة في ملف استرداد الآثار المصرية، جاء فيه أنه من منطلق حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الثقافي أينما وجد وتصديها بكل حزم لحالات تهريب الآثار و المقتنيات الثقافية، نجحت مصر نتيجة للعلاقات القومية مع دول العالم المختلفة في استرداد حوالى 1711 قطعة آثرية الى جانب الالاف من العملات الاثرية خلال 6 سنوات، كما تم استرداد 450 قطعة آثرية من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمى.

وتناول التقرير التحول الرقمي، مشيرا الى الانتهاء من أكثر من 60 %من رقمنة مسنتندات ووثائق وملفات الوزارة ضمن المشروع القومي للرقمنة وتطوير بوابة العمرة بالتعاون مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، لتحقيق الربط مع نظم حجز الطيران والفنادق والوكلاءو إطلاق جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية عديدة لأول مرة على منصات التواصل الاجتماعى وذلك في إطار مبادرة "اكتشف مصر من بيتك " خلال فترة توقف الحركة السياحية بسبب أزمة فيروس كورونا بالإضافة الى استحداث شعارات دعائية جديدة، التعاقد مع أحد الشركات لمشروع التحول الرقمى و خدمات المواقع الأثرية و المتاحف "منصة الحجز الالكترونى".