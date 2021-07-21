​​العودة السبت.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية عقب إجازة عيد الأضحى "علمي وأدبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يستأنف طلاب الثانوية العامة، الامتحانات بداية من السبت المقبل 24 يوليو الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين "الأدبية والعلمية" الامتحان في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات البحتية "الجبر والهندسة" والجغرافيا والفلسفة والكيمياء.

وينشر "الخليج 365" الأيام المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك:

1- السبت 24 يوليو: الفيزياء، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

2- الاثنين 26 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لمدة 3 ساعات.

3- الأربعاء 28 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

4- السبت 31 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

5- الاثنين 2 أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

6- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لمدة ساعتين.

الامتحانات المتبقية لطلاب الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد 25 يوليو: امتحان التاريخ، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- الثلاثاء 27 يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- الخميس 29 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

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