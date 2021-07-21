بيطري الشرقية: ضبط طن لحوم فاسدة في ثان أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية شنت حملة تفتيشية بمركز بلبيس لضبط سوق اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح متولي، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن لحوم ودجاج منتهي الصلاحية وبه تغير واضح في خصائصه ولونه ورائحته، وجرى تحرير 4 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج و3 محلات جزارة وضبط 720 كيلو لحوم و122 كيلو كبده، و117 كيلو دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه جرى سحب عينات لتحديد صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي، وضبط 40 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.