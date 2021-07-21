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مسؤولة إغاثة: نستبعد العثور على أي ناجين آخرين من فيضانات ألمانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ

قالت مسؤول بارزة في الوكالة الفدرالية الألمانية للإغاثة الفنية اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تعثر فرق الإنقاذ على أي ناجين آخرين بين أنقاض القرى التي دمرتها الفيضانات غرب ألمانيا.

وأوضحت سابين لاكنر، نائبة رئيس الوكالة، في تصريحات إعلامية أوردها موقع /ذا لوكال جيرماني/ الإخباري: "لا نزال نبحث عن الأشخاص المفقودين بينما نقوم بتنظيف الطرق وضخ المياه من الطوابق السفلية".

وقالت إن أي ضحايا آخرين يتم العثور عليهم الآن يكونون أمواتا على الأرجح.

ولقي ما لا يقل عن 170 شخصا مصرعهم وفقد الآلاف في فيضانات الأسبوع الماضي، وهي أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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