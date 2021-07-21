مصرع طفل غرقًا في مياه النيل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه في مياه النيل في بني سويف، هربًًا من حرارة الشمس خلال ثاني أيام عيد الأضحى.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة طفل في نهر النيل أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر.

بالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى عبدالرحمن محمد عيد 13 عامًا، مقيم قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، وأن المتوفى تعرض للغرق في نهر النيل أثناء لهوه رفقة أصدقائه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.