محافظ بورسعيد: لا شكاوى خلال ثان أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة نظمت حملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى، كما جرى تكثيف حملات النظافة بالأحياء.

وأكد أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام، والتنسيق بين الجهات التنفيذية لتحقيق السلامة العامة للمواطنين، ومواجهة أي أزمة قد تحدث خلال هذه المناسبات، مناشدًا المواطنين دعم جهود الأجهزة التنفيذية.