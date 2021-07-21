ذبح ٣٠ عجلًا بمجزر أولاد صقر لتوزيعهم على المستحقين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جمعية أورمان الشرقية قامت بذبح 30 عجلًا بمجزر أولاد صقر وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية وتحت إشراف مديرية الطب البيطري وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجزر وأثناء الذبح.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى التوزيع على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف المحافظ أن هناك كمية أخرى مخصصة للمحافظة من اللحوم المستوردة بواقع 30 ألف كيلو سيجري ذبحها خلال أيام العيد وتوزيعها فور وصولها مصر.