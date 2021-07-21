محافظ بورسعيد: ذبح 650 رأس ماشية بمجازر المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ذبح أكثر من 650 رأس ماشية حتى الآن بمجازر المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن مجازر بورسعيد شهدت إقبال أعداد كبيرة من المواطنين لذبح الأضاحي، وانتظمت عملية الذبح بها منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف للأطباء البيطريين للكشف عن الماشية قبل وبعد عملية الذبح حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى استمرار الحملات على الأسواق والمخابز وكافة القطاعات الخدمية، التي يتردد عليها المواطنون.