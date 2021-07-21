مصرع 2 وإصابة 8 في تصادم سيارتين بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 8 آخرين بينهم 3 أجانب، إثر تصادم سيارتين بطريق "السويس- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغًا بتصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة، أمام قرية تلال السخنة، على مسافة 70 كيلو جنوب مدينة السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 9 سيارات لمكان الحادث، وأفاد الحصر وفحص مستقلي السيارتين إلى إصابة 8 بينهم 3 أشخاص صوماليين يحملون الجنسية الفنلندية.

انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي رقم "أ. و. ع 7162" وتاكسي يحمل لوحات "ط. س. د 8675"، نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.