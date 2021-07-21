علماء صينيون يقدمون نظريتهم: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا

اسماعيل عبد الحي - قالت مجلة Science China Life Sciences، إن مجموعة علماء من الصين، أثبتت أن أصل فيروس كورونا، لا يمكن إلا أن يكون طبيعي المنشأ، ولا يمكن لهذا الفيروس الظهور في المختبر.

وذكرت المقالة، أن أكثر من 20 عالما صينيا وكذلك باحثة بريطانية تعمل في الصين، نفذوا دراسة علمية واستنتجوا أن الفيروس التاجي من أصل طبيعي.

وكدليل لإثبات ذلك، استخدم هؤلاء الباحثون، نظرية التطور والأفكار ذات الصلة بها. وأشار العلماء إلى أن فيروس SARS-CoV-2 قد تكيف بشكل جيد للغاية مع البشر مقارنة بعينة SARS-CoV لعام 2003. وشددت المجموعة على أن هذا المستوى من القدرة على التكيف، تبلور وتطور على ما يبدو، خلال فترة طويلة.