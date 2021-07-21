مقتل وإصابة 5 من الجيش العراقي في هجوم لداعش شرقي صلاح الدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأربعاء بمقتل جنديين وأصابة ثلاثة آخرين فى هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على الجيش العراقي بقاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" اليوم عن المصدر قوله إن "تنظيم داعش شن هجوماً مسلحاً على مقر الفوج الثاني اللواء 66 في الجيش العراقي في قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الهجوم وأجبرت عناصر داعش على الفرار إلى الوديان البعيدة".

يشار إلى أنه رغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش الإرهابي ، إلا أن الأخير لايزال ينشط في البلاد.