ارتفاع حصيلة الوفيات جراء غرق قوارب قبالة سواحل إندونيسيا إلى 24

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول إندونيسي اليوم الأربعاء إن عدد ضحايا القوارب التي انقلبت الأسبوع الماضي قبالة سواحل جزيرة بورنيو الإندونيسية ارتفع إلى 24 شخصا.

وعثر على اثنين من أفراد طواقم القوارب أحياء من جانب سفينة بحرية تجوب بحر الصين الجنوبي قبالة مقاطعة كاليمانتان الغربية يوم الثلاثاء ، وفقا لما ذكره يوبي هاريادي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى بونتياناك عاصمة المقاطعة.

وقال مسؤولون إن الأمواج التي بلغ ارتفاعها 5 أمتار مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة تسببت في غرق 18 قاربا يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال يوبي إن إنقاذ البحارة رفع عدد الناجين الذين تم العثور عليهم إلى 83 بينما مازال هناك 31 مفقودا على الأقل.

ولم يذكر المسؤول كيف تمكن الشخصان من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع في البحر.

وأضاف أن عملية البحث ستستمر حتى يوم الجمعة.