بسبب قبرص.. فرنسا توجه انتقادا لـتركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

بعد إعلان السلطات القبرصية التركية إعادة فتح جزئي لمدينة مهجورة من أجل احتمال إعادة توطينها، وصفت فرنسا هذه الخطوة بانها “عمل استفزازي”.

وقال السلطات القبرصية التركية أمس الثلاثاء إن جزءا من مدينة فاروشا سيخضع للسيطرة المدنية وسيتمكن السكان من استعادة أملاكهم فيه الأمر الذي أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا منافسيهم القبارصة الأتراك بتدبير استيلاء على الأرض.

ومدينة فاروشا القبرصية مهجورة منذ أن أسفرت حرب في عام 1974 عن تقسيم الجزيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان ناقش الأمر مع نظيره القبرصي أمس الثلاثاء وسيثير المسألة في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم لو دريان ”فرنسا تشعر بالأسف الشديد إزاء هذه الخطوة الأحادية التي لم يجر التشاور بشأنها والتي تمثل استفزازا وتضر بجهود إعادة بناء الثقة المطلوبة للعودة للمحادثات الملحة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للمسألة القبرصية“.

وتعثرت مرارا جهود إحلال السلام في الجزيرة المقسمة عرقيا.

وتقول القيادة الجديدة للقبارصة الأتراك المدعومة من تركيا إن التوصل لاتفاق سلام بين دولتين تتمتعان بالسيادة هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق والاستمرار.

ويرفض القبارصة اليونانيون حل الدولتين الذي يمنح السيادة لدولة القبارصة الأتراك المنشقة في شمال الجزيرة والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.