مقتل ضابط أمن في إيران خلال احتجاجات “شح المياه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 1:37 مساءً

قتل ضابط في الشرطة الإيرانية إثر إطلاق ”مثيري شغب“ النار، في محافظة خوزستان التي تشهد منذ نحو أسبوع احتجاجات على خلفية شح المياه، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“ بعيد منتصف الليل، أن الضابط قتل ”إثر أعمال شغب“ وقعت مساء الثلاثاء، في مدينة بندر ماهشهر بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

ونقلت الوكالة عن المسؤول المحلي في المدينة فريدون بندري قوله، إنه ”إثر أعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء، في بلدة طالقاني التابعة لبندر ماهشهر، بوغت كوادر وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي حين أداء الواجب وتعرضوا لإطلاق نار من مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني“.

وأضاف بندري ”إثر هذا الحادث استشهد أحد أفراد وحدة الإغاثة في المدينة، فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على إثر ذلك إلى المستشفى للعلاج“، دون أن يحدد طبيعة ”أعمال الشغب“ هذه.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الضابط يحمل رتبة ”ملازم ثانٍ“.

وتشهد محافظة خوزستان منذ ليل الخميس الماضي، احتجاجات على خلفية شح المياه، أدت لمقتل متظاهر على الأقل.

وأشارت ”إرنا“ ليل الجمعة السبت، إلى أن القتيل قضى جراء إطلاق نار من قبل ”انتهازيين ومثيري شغب“ في بلدة شادكان الواقعة على مسافة نحو 70 كلم جنوب مدينة الأهواز، مركز المحافظة.

وعلى مدى الأيام الماضية، بثت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات في مناطق عدة من خوزستان، مثل: إيذه، وسوسنكرد، وماهشهر، والأهواز وحميدية، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعاملت بشدة مع المحتجين. لكن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.