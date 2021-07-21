السعودية.. تمديد إقامات الوافدين خارج المملكة بشكل آلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وكذلك صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة، بشكل آلي وبدون رسوم حتى أغسطس/أب المقبل.

المديرية العامة للجوازات السعودية، قالت في بيان، إن القرار يأتي في إطار جهود تتخذها المملكة، للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، ضمن إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

يشار إلى أن السعودية ما زالت تعلق حركة القدوم من مجموعة دول حول العالم بما لا يشمل حملة الإقامات، تقول إنها تشهد تزايدا في تفشي فيروس كورونا.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، علقت السعودية دخول القادمين من 20 دولة بسبب تفشي الفيروس، تم تقليصها لاحقا إلى 13 بلدا.

والدول المعلق الدخول منها حاليا هم: الأرجنتين، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تركيا، جنوب إفريقيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، وأفغانستان.