عداد وفيات وإصابات كورونا يواصل ارتفاعه حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - يجد العالم من جديد نفسه تحت وطأة فيروس كورونا، رغم التقدم في عمليات التطعيم الأمر الذي قد يعيد المواجهة في معركة احتواء الفيروس لنقطة الصفر.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 192 مليوناً و271 ألفاً و188 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و133 ألفا و873 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 174 مليونا و957 ألفا و926 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

رقم قياسي جديد في تايلاند

سجلت تايلاند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 13002 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 439476.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة الوباء في تايلاند أنها سجلت 108 وفيات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3610 وفيات.

51 إصابة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات مقارنة مع 59 حالة إصابة جديدة و6 وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 283813 من ضمنهم 225068 حالة تم شفاؤها، و16457 حالة وفاة”.

طفرة في إصابات فرنسا

أعلنت فرنسا ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق مع تسجيل 18 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل أقل من 7 آلاف الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية: “لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150 % على مدى أسبوع، لم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ مايو الماضي”.

وأكد فيران أن التلقيح هو سلاحنا ضد الفيروس، وقال: “الوقت لم يعد للتشكيك والتردد، الوقت هو للمناعة الجماعية، إنها مسؤولية مشتركة وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من كوفيد-19 لمرة واحدة وأخيرة”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح يجب أن يتحقق نهاية يوليو الجاري.

سلالة “دلتا” تتفشى في أمريكا

أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في الولايات المتحدة حاليا، مصابون بالنسخة المتحورة “دلتا”.

وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريبًا منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.