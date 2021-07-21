بسبب كورونا... انخفاض متوسّط عمر الأميركيين

21 يوليو , 2021
أكبر تراجع في متوسط الأعمار منذ الحرب العالمية الثانية
انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بنسبة عام ونصف العام في عام 2020، وكان الانخفاض حوالي ثلاث سنوات بالنسبة للأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية، وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نشرت اليوم الأربعاء.
وأفادت البيانات بأن هذا هو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية ويأتي مدفوعاً بجائحة كورونا، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.
كما تؤكد البيانات أيضا الفوارق العرقية التي أبرزتها الجائحة.
بالأرقام: هذا عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم بسبب كورونا.
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